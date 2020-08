Brutte notizie per l’Atletico Madrid. Tra quattro giorni la squadra del Cholo Simeone affronterà nei quarti di finale di Champions League il Lipsia, ma la sfida è a forte rischio, Questo perché oggi, attraverso un comunicato ufficiale, i Colchoneros hanno confermato due casi positivi al coronavirus, la cui identità non è stata divulgata. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Domani verranno effettuati nuovi test e, secondo quanto scrive As, la partita contro i tedeschi di Nagelsmann sarebbe a rischio.