Mattinata di test per l’Atletico Madrid. Dopo la notizia di due casi postivi al coronavirus, i club ha sottoposto il gruppo di lavoro a nuovi esami, che hanno dato esito negativo. Ecco il comunicato ufficiale del club, che ha anche reso note le identità dei due positivi: “"la prima squadra e i membri del corpo tecnico si sono sottoposti questa mattina a nuovi test il cui risultato è stato negativo per tutti dopo i due casi positivi emersi sabato. Seguendo il protocollo sanitario, sono stati effettuati test anche ai famigliari che convivono con i due casi positivi, risultati anch'essi negativi. I servizi medici del club hanno dato l'autorizzazione per rivelare l'identità e terminare così le speculazioni.



La prima squadra tornerà al lavoro questo pomeriggio con gli allenamenti ai quali non parteciperanno Angel Correa, che resta in isolamento senza sintomi, e Sime Vrsaljko, anch'egli asintomatico. I dottori supervisioneranno entrambi i giocatori come prevede il protocollo sanitario. Per questo, 21 giocatori della prima squadra più i membri delle giovanili Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya viaggeranno domani a Lisbona per concentrarsi sui quarti di finale di Champions".