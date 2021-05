Rodrigo Bentancur rientra in quella lista di giocatori che la Juventus può cedere alla giusta offerta. Il centrocampista uruguaiano è entrato nel mirino dell’Atletico Madrid, con Simeone che lo riterrebbe uno dei rinforzi ideali per il suo centrocampo. Tra i due club potrebbe instaurarsi un asse di mercato basato sugli scambi, e come riporta Todofichajes.net il club bianconero sarebbe interessato a diversi Colchoneros, come Gimenez, Lemar e Renan Lodi.