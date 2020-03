Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita che domani i suoi andranno a giocare ad Anfield contro il Liverpool, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "Dovremo fare una grande prestazione per competere col Liverpool, sappiamo dove possiamo metterlo in difficoltà".



SULLA STRATEGIA - "Abbiamo un piano B. Sappiamo che il Liverpool ci farà soffrire dopo l'1-0 dell'andata, ma a Torino con la Juve non riuscimmo neanche a giocare e competere. Stavolta vogliamo giocarcela". SU ANFIELD - "Mai giocato, né da allenatore né da giocatore. È uno stadio meraviglioso, che ha fatto la storia".



SULLE POSSIBILI PORTE CHIUSE - "Non è giusto che ne parli io, il virus è più importante del calcio. Ci sono autorità competenti chiamate a prendere le decisioni migliori per tutti, noi ci adegueremo. Da parte mia spero che si giochi coi tifosi del Liverpool allo stadio, sarebbe più giusto per i Reds visto che a Madrid noi abbiamo beneficiato del sostegno dei nostri".