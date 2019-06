Si infiamma la battaglia per Joao Felix. L’attaccante portoghese classe 1999 è esploso in questa stagione al Benfica mettendo in mostra qualità non indifferenti. Pregi che hanno spinto diversi top club a farsi avanti per sondare il terreno per il giocatore lusitano. Stando alle ultime indiscrezioni, in questo momento, la lotta sarebbe ristretta a quattro squadre: Juventus, Atletico Madrid, Manchester United e Manchester City. Secondo il Daily Mail, sarebbe il club madrileno ad essere in leggero vantaggio rispetto alla concorrenza, grazie ad un’offerta risultata particolarmente gradita a Joao Felix. Lecito attendersi una risposta immediata da parte delle rivali dei Colchoneros, Juventus compresa. I bianconeri possono contare sull'influenza di Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes nei confronti del ragazzo, ma la trattativa resta comunque complicata.