Pugno duro della UEFA contro l'Atletico Madrid, dopo quanto avvenuto in Inghilterra nella sfida di Champions League contro il Manchester City. Dopo che alcuni tifosi spagnoli si sono resi protagonisti di gesti deprecabili sugli spalti, tra cui una sequenza di saluti nazisti, la Commissione d'Appello ha infatti aperto un fascicolo venerdì e ha deciso di ordinare la chiusura parziale del Wanda Metropolitano per la gara di ritorno dei quarti di finale, in programma mercoledì. Il settore oggetto del provvedimento potrà essere scelto dallo stesso club, con l'imperativo che abbia almeno 5.000 posti: lo spazio lasciato vuoto, inoltre, dovrà essere coperto da uno striscione con la scritta "#NoToRacism" e il logo UEFA.