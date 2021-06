Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, Simeone ha iniziato a programmare il mercato dell’Atletico Madrid. Pochi incedibili, ovvero Oblak e Koke, diversi sacrificabili come Saul, Gimenez, Felipe e Lemar, le cui cessioni potrebbero portare soldi freschi nelle casse dei Colchoneros. Il Cholo, in particolare, ha un obiettivo prediletto: si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese nel mirino di diverse squadre di Serie A come Juventus, Inter e Milan. L’Atletico metterebbe sul piatto Nehuén Perez come contropartita per abbassare la richiesta di 40 milioni di euro.