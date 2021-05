L'asse Juventus-Atletico Madrid si scalda sempre di più. I Colchoneros hanno messo gli occhi su due giocatori bianconeri in particolare: Rodrigo Bentancur, che il Cholo Simeone ha individuato per sostituire Torreira che tornerà all'Arsenal, e Paulo Dybala, indicato come possibile top player al posto di Joao Felix che ha ancora bisogno di tempo. In cambio, secondo La Gazzetta dello Sport l'Atletico è pronto a mettere sul piatto Angel Correa.