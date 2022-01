Secondo la stampa spagnola Luis Suarez potrebbe tornare in Premier League. L'attaccante dell'Atletico Madrid, 35 anni il prossimo 24 gennaio, sarebbe nel mirino dell'Aston Villa. Il tecnico del club ed ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool, Steven Gerrard, avrebbe chiamato l'uruguaiano per offrirgli un contratto a Birmingham. Suarez, spiega la stampa spagnola, avrebbe già rifiutato offerte dal Brasile provenienti da Palmeiras, Corinthians e Atletico Mineiro, oltre che una da un club dell'Arabia Saudita.