Sono state ufficializzate le formazioni di Atletico Madrid-Liverpool, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Quella che andrà in scena al Wanda Metropoltano è una delle due sfide della serata, l'altra vedrà contrapposte Borussia Dortmund e PSG.



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul Niguez, Thomas, Lemar; Correa, Morata.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mane, Salah, Firmino.



LE PAROLE DI SIMEONE - L'allenatore dell'Atletico Simeone ha così presentato la sfida: "Stiamo facendo una stagione buona, abbiamo cambiato tanto ma siamo sempre in linea con i nostri obiettivi. Quello principale è disputare la prossima Champions League. Affronteremo una grande squadra, con giocatori fantastici e abbiamo voglia di far bene. Quando si giocano queste partite non conta quello che si fa in campionato. Tutto può succedere. Come si batte il Liverpool? Lo stadio ci aiuterà moltissimo, i giocatori hanno vogla di far bene. Dobbiamo lottare, non ci sono ricette particolari. Dovremo avere forza mentale e la consapevolezza di poter vincere".