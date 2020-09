Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampo dell’addio di Morata e dell’arrivo di Suarez: “L'acquisto di Suarez ci invita a crescere come club e squadra. Alzerà l’asticella portando aggiungendo carattere offensivo e spero possa restare qui a lungo. E' un riferimento importante per la squadra. Ha giocato tante partite importanti in carriera. Alla possibilità della partenza di Morata, abbiamo voluto migliorare ed il modo migliore era trovare qualcuno con cui si potesse superare gli obiettivi della scorsa stagione. Se può debuttare? Si è allenato bene con la squadra ed era emozionato. Sarà convocato e domani decideremo se farlo giocare dal primo minuto oppure a partita in corso. ANCORA SU SUAREZ – “Era convinto dal primo momento in cui abbiamo parlato. Sapeva che questa era il posto giusto per continuare a dimostrare di essere un attaccante importante. Ho trovato entusiasmo e voglia di essere qui e questo è qualcosa di assolutamente positivo”.