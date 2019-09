Ci siamo! Torna la Champions League per la Juventus, che fa il suo esordio in Europa in stagione in uno tra gli stadi più caldi, il Wanda Metropolitano, contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I bianconeri di Maurizio Sarri vogliono fare meglio rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, che nell'andata degli ottavi di finale della scorsa edizione uscì sconfitta per 2-0 a Madrid, salvo poi ribaltare tutto con la tripletta di Cristiano Ronaldo al ritorno.



DOVE VEDERLA - Quel che è certo è che quella tra Atletico e Juventus è una partita da non perdere. Fischio d'inizio alle ore 21 al Wanda Metropolitano. Dove vederla? In esclusiva su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Uno. Per lo streaming è disponibile il servizio Sky Go oppure Now TV. Non è prevista, invece, una diretta in chiaro sui canali Mediaset. Per la diretta testuale, la moviola, le pagelle e tutte le analisi, invece, spazio su ilBiancoNero.com prima, durante e dopo la partita.



Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus:



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Ñíguez, Llorente, Lemar; Félix, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo.