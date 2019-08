La Juventus è in campo a Stoccolma alla Friends Arena per sfidare l'Atletico Madrid in amichevole, valida per l'International Champions Cup. L'atmosfera si è scaldata fin dal prepartita, in particolare grazie al solito Cristiano Ronaldo, che ha entusiasmato i tanti tifosi presenti sugli spalti. Non è soltanto CR7, però, a essere protagonista tra le fila bianconere, in una partita fondamentale come test in vista dell'esordio in campionato, il prossimo 24 agosto contro il Parma.



Tutto il meglio del prepartita di Atletico Madrid-Juventus da Stoccolma, con foto e video, nella nostra gallery dedicata.