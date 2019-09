Juventus e Atletico Madrid si sfidano per la quinta volta in Champions League. I precedenti sono il doppio incontro nella fase a gironi del 2014/15 (1-0 Atletico in Spagna, 0-0 a Torino) e quello negli ottavi della scorsa Champions League, quando i bianconeri ribaltarono lo 0-2 dell’andata in Spagna con una vittoria 3-0 al ritorno in Italia.



ITALIANE IN SPAGNA - Le squadre italiane - scrive la Juve sul proprio sito ufficiale - hanno vinto solo quattro delle 27 trasferte in Spagna in Champions League (3N, 20P). In ogni caso, le ultime tre vittorie sono state tutte ad opera della Juventus: a Siviglia nel 2016/17, in casa del Real Madrid nel 2017/18 e a Valencia nel 2018/19. o L’Atletico Madrid ha perso solo una delle ultime otto partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 2N), ma quell’unica sconfitta è arrivata contro la Juventus negli ottavi di finale lo scorso marzo (0-3); l’ultima partita dell’Atletico in Champions.



CLEAN SHEET - Dalla prima partita da allenatore dell’Atletico Madrid in Champions di Simeone nel settembre 2013, i Colchoneros hanno ottenuto più clean sheets di ogni altra squadra in Champions League (34).