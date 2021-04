Nelle tante ricerche di mercato utili per individuare nuovi giovani talenti, la dirigenza della Juventus ha adocchiato Matias Arezo del Club Atletico River Plate di Montevideo. Adesso sarebbe ad un passo dall’Atletico Madrid. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, i Colchoneros sarebbero molto vicini all’acquisto dell’attaccante diciottenne. In seguito alla chiusura del trasferimento, potrebbero lasciarlo in prestito in Uruguay, al Peñarol.