Il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez è risultato positivo al coronavirus. A riportarlo è un comunicato ufficiale del club, che come spiega sul sito dei Colchoneros il giocatore è in isolamento nella propria abitazione rispettando la quarantena e seguendo l'iter imposto per i positivi al Covid. Fino a pochi giorni fa il giocatore era a contatto con Alvaro Morata, sbarcato ieri sera a Torino per firmare con la Juventus. Non dovrebbero esserci problemi però per l'attaccante spagnolo che sta svolgendo le visite mediche in queste ore, e prima di partire per l'Italia dovrebbe essere stato sottoposto al tampone come da protocollo.