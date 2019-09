Il difensore dell'Atletico Madrid Josè Maria Gimenez ha parlato ai microfoni di As alla vigilia della sfida Champions contro la Juventus: "Non vediamo l'ora di iniziare, vogliamo vincere la Coppa. Come sempre avremo pressioni addosso, ma quando indossi questa maglia sei costretto a provare a vincere. Questo mi hanno insegnato appena sono arrivato. Contro la Juve non c'è margine d'errore, dobbiamo voltare pagina dopo il ko con la Real Sociedad. I bianconeri sono pericolosi negli inserimenti, salgono sempre in tanti nell'area avversaria. Dobbiamo stare attenti a centro area quando il gioco si sposterà sulle fasce".