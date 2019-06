La Juventus si era messa sulle sue tracce, ma l'Atlético Madrid ha superato la concorrenza pagando 120 milioni di euro: João Felix sarà presto un nuovo giocatore dei Colchoneros. Un colpo da record, e non soltanto per la cifra investita per portarlo al Wanda Metropolitano. Stando a quanto riporta AS, sul contratto dell'ormai ex Benfica sarà inserita una clausola rescissoria da 350 milioni di euro, la più alta di sempre per il club spagnolo. Simeone è pronto ad accogliere Felix, l'Atlético strappa l'attaccante alle altre pretendenti e lo blinda con una clausola da primato.