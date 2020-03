La vittoria nella doppia sfida degli ottavi di Champions dell'Atletico Madrid, ha lasciato in tanti con un po' di stupore. D'altronde, eliminare al primo giro il Liverpool campione, non è cosa da tutti i giorni. C'è però un dato che rende più umano il successo dei colchoneros, che in Champions vivono un vero e proprio incubo: infatti, dal 2013 ad oggi, i giocatori di Simeone sono sempre stati eliminati, nella fase ad eliminazione diretta della Champions, da una squadra con Cristiano Ronaldo. Sempre il Real, ovviamente, fino alla scorsa stagione, quando l'Atletico si è dovuta inchinare proprio a CR7 - e alla sua tripletta allo Stadium. Un dato più scaramantico che altro, che ora fa festeggiare l'Atletico, ma che - in vista dei prossimi turni - potrebbe tornare ancora utile: occhio agli incroci, quindi.