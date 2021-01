La Juventus ragione sul presente ma anche in ottica futura. Perché, come riporta il Corriere della Sera, Milik sarebbe vicino a trovare un accordo con i bianconeri in vista della prossima stagione a parametro zero. Sul polacco ci sono anche Atletico Madrid e Marsiglia che sarebbero disposte anche a prenderlo in questa finestra di mercato, ma il prezzo di 18 milioni posto da De Laurentiis spaventa qualsiasi pretendente, soprattutto per un giocatore in scadenza di contratto. E la Juve lavora per il futuro…