Jan Oblak ci sarà mercoledì per il debutto dell'Atletico Madrid in Champions contro la Juventus. Il portiere è stato sostituito ieri da Simeone nel ko contro la Real Sociedad, ma - come riporta una nota sul sito ufficiale del club spagnolo - il portiere sloveno non ha mai perso conoscenza ed è uscito solo a scopo precauzionale.