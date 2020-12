Diego Costa e Atletico Madrid, siamo al capolinea. I Colchoneros hanno ufficializzato verso l’ora di pranzo la rescissione contrattuale del centravanti spagnolo, che potrebbe scatenare un terremoto sul mercato. Nonostante la carta d’identità, 32 anni da poco compiuti, l’ex Chelsea vanta un grande appeal internazionale, tanto da alimentari voci sulla Juventus. Al contempo, l’Atletico dovrà rimpiazzare la sua partenza: come riporta Sky Sport, potrebbero ritornare su Arek Milik, centravanti in scadenza di contratto con il Napoli e attenzionato dalla Juventus per puntellare il reparto offensivo.