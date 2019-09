Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni

Juventus e Atletico Madrid sono ferme sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco al Wanda Metropolitano. I bianconeri hanno provato a controllare il gioco ma hanno rischiato di subire gol da Joao Felix che in avvio di frazione ha borseggiato la palla a De Ligt all'altezza del centrocampo e fatto mezzo campo in velocità trovando però Szczesny a dire di no al suo tocco di punta. La Juve è invece andata vicina al gol con un tiro dal limite di Pjanic, deviato in corner da Gimenez.



