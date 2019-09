. Dopo una ventina di minuti di stallo iniziale, con i colchoneros pericolosi in particolare grazie a Joao Felix, la squadra di Maurizio Sarri ha preso in mano il pallino del gioco e ha messo alle corde la squadra di Diego Pablo Simeone. I gol di Juane Blaiseparevano aver messo in cassaforte una pazzesca vittoria, poi qualcosa si è rotto.Le successive reti di Stefane Hector, però, oltre a fissare il punteggio finale sul 2-2, hanno riaperto un paio di ferite preoccupanti in casa bianconera.: la mente, in entrambi i casi, è tornata al clamoroso 4-3 dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Juventus avanti 3-0 e rimontata in un quarto d'ora dalle reti da calcio piazzato degli ospiti, prima dell'autorete decisiva di Kalidou Koulibaly in pieno recupero.Nel complesso, però, non si può dire che la prestazione bianconera in casa dell'Atletico sia stata deludente. Tutt'altro: la Juventus ha segnato i primi gol in assoluto in casa dei colchoneros e, almeno a tratti, ha mostrato sprazzi di gioco entusiasmante, proprio della mentalità di Sarri. Un pareggio all'esordio, nel match più difficile di un girone nel complesso abbordabile, non è per altro un risultato da gettare al vento.