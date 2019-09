Paulo Dybala è destinato a restare in panchina anche contro l'Atletico Madrid. Forse, per lui, potrebbe esserci spazio a gara in corso ma di sicuro non dal primo minuto. La spiegazione la dà lo stesso Sarri ai microfoni di Sky Sport: "​In questo momento la mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta ad una rotazione completa bisogna fare attenzione perché i giocatori vanno messi in condizione di fare bene e non in difficoltà".