Dal sito Uefa.com, ecco le statistiche di Atletico Madrid-Juventus. La gara si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid, mercoledì alle ore 21.00.



Atlético Madrid

- Secondo in Spagna nel 2018/19, per l'Atlético è la decima partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League; tranne in due occasioni, gli spagnoli si sono sempre qualificati alla fase a eliminazione diretta.



- I Colchoneros hanno vinto in casa le ultime sei partite contro avversari italiani, segnando 14 gol e subendone uno. La sconfitta di Torino della passata stagione ha fermato a dieci la striscia di imbattibilità contro squadre italiane tra casa e trasferta (V8 P2).



- L'Atlético ha vinto le ultime nove partite europee giocate in casa - la vittoria per 3-1 sul Club Brugge alla seconda giornata è stata l'unica nelle ultime due stagioni nella quale gli spagnoli hanno subito un gol. La sconfitta per 2-1 col Chelsea nella seconda giornata del 2017/18 è l'unica subita dall'Atlético nelle ultime 22 gare europee nel proprio stadio (V18 P3).



- Nella passata stagione, l'Atlético ha battuto in casa Borussia Dortmund e Monaco per 2-0 ma è arrivato secondo dietro il Dortmund nel Gruppo A. I Colchoneros hanno perso 4-0 in Germania alla terza giornata, eguagliando la loro sconfitta più pesante in Europa e incassando la terza nelle ultime 22 gare continentali (V14 P5).



- In dieci stagioni, i Rojiblancos sono arrivati due volte in finale di UEFA Champions League e tre in finale di UEFA Europa League.



Juventus

- Campione d'Italia per l'ottava stagione consecutiva (un record) nel 2018/19, per la Juve questa è la 20esima partecipazione alla UEFA Champions League, dove ha raggiunto almeno gli ottavi in 16 delle precedenti 19 partecipazioni.



- Nel 2018/19, con Massimiliano Allegri in panchina, la Juve è arrivata prima nel Gruppo H davanti Manchester United, Valencia e Young Boys, raccogliendo 12 punti. Dopo la rimonta con l'Atlético negli ottavi, ha pareggiato 1-1 in casa dell'Ajax nell'andata dei quarti, uscendo dalla competizione dopo la sconfitta per 2-1 a Torino.



- La Juve non vince in trasferte europee da tre partite avendo perso in casa dello Young Boys (1-2) nella seconda giornata prima della sconfitta con l'Atlético e del pari con l'Ajax. La sconfitta in Svizzera ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive in trasferte di UEFA Champions League.



- La Juve si è imposta in quattro delle ultime cinque partite contro squadre spagnole, comprese le vittorie in trasferta (2-0) e in casa (1-0) col Valencia nella passata fase a gironi. I bianconeri, però, hanno vinto solo tre delle ultime dieci trasferte in Spagna. Il loro bilancio complessivo in Spagna è V6 P6 S17.



- Campione d'Europa nel 1985 e nel 1996, la Juventus ha giocato nove finali di Coppa dei Campioni e ne ha perse sette (un record), di cui le ultime cinque.