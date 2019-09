La Juventus sta per scendere in campo ed esordire in questa edizione della Champions League, ospite al Wanda Metropolitan dell'Atletico Madrid. Reduce dalla cocente eliminazione dello scorso anno, l'Atletico non avrà certo un approccio morbido alla gara, specialmente sapendo lo score di Ronaldo quando vede biancorosso (25 reti, su 33 presenze). Fischi e cori dello stadio a parte, per gli olandesi Danny Makkelie (arbitro), Mario Diks e Hessel Steegstra (guardalinee) non sarà certo la più semplice delle passeggiate. Una partita ricca di motivazioni anche per i direttori di gara, quindi, che con il supporto Var di Jochem Kamphuis e Bas Nijhuis, vorranno certo far bella figura.



Segui qui la MOVIOLA LIVE della gara Atletico Madrid-Juventus



71' - Accenno di rissa tra Cuadrado e Rodri per un intervento lungo la fascia destra, dopo il gol di Savic. A farne le spese è il colombiano bianconero, che si prende un giallo.



63' - Si ferma il gioco: l'arbitro Makkelie è a terra dopo aver preso una pallonata, il gioco riprende dopo un minuto.



43' - I calciatori dell'Atletico cadono molto facilmente ogni volta che entrano in area, l'arbitro non ci casca.



35' - Conattto Matuidi-Koke, l'Atletico protesta ma non c'è niente



30' - Proteste dei giocatori dell'Atletico per il secondo fallo consecutivo di Pjanic, chiedevano il giallo



14' - Blaise Matuidi ammonito per una manata al volto durante un contrasto nella tre quarti offensiva. Fallo che ha evitato il contropiede dell'Atletico, ma eccessivo il cartellino giallo.