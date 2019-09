La Juve di Madrid convince, ma non vince. Rimontata dopo il doppio vantaggio, la squadra bianconera ha comunque lasciato una bella impressione a tutti, spettatori, media e addetti ai lavori. La sensazione di un percorso intrapreso che può funzionare, anche da lavorare c'è ancora molto. Qualche concetto di Sarri che è entrato nella testa dei giocatori, un po' di condizione in più e la voglia di fare bene in Europa. Così la Juve si è presa un punto contro l'Atletico, con il cuore diviso, non proprio a metà, tra amarezza e felicità.



Ecco un'analisi approfondita della gara: cosa ha funzionato nella serata di Madrid? I lati positivi nel video di Marcello Chirico, Direttore editoriale de ilBiancoNero.com.

Appuntamento nel pomeriggio per la seconda puntata: tutto ciò che non è andato nel verso giusto.