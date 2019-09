Sono appena usciti i convocati di Diego Simeone per la partita di domani contro la Juventus. Il tecnico argentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita caricando i suoi: "​Guardo le cose giorno per giorno, non mi piacciono i pronostici dei giornalisti o delle case di scommesse. Dipende tutto dal gioco, le cose possono cambiare come con l'Ajax l'anno scorso o l'Atletico nel 2014. La Champions è imprevedibile, ci sono giocatori che possono decidere le partite, qualsiasi rivale ti può mettere in difficoltà".