Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere il match del Wanda Metropolitano tra Juve e Atletico Madrid. Gli assistenti saranno Mario Diks e Hessel Steegstra, quarto uomo Siemen Mulder. Al VAR Jochem Kamphuis, anche lui olandese. Assistente Bas Nijhuis.



Ecco tutte le designazioni per le partite di mercoledì:



Club Brugge KV (BEL) - Galatasaray (TUR) | Group A



Referee: Slavko Vinčič (SVN)



Assistant Referee 1: Tomaž Klančnik (SVN)



Assistant Referee 2: Andraž Kovačič (SVN)



Fourth Official: Nejc Kajtazovič (SVN)



Video Assistant Referee: Daniele Orsato (ITA)



Assistant Video Assistant Referee: Michael Fabbri (ITA)



UEFA Referee Observer: Michael Riley (ENG)



UEFA Delegate: Aristídis Stavrópoulos (GRE)





Olympiakós FC (GRE) - Tottenham Hotspur FC (ENG) | Group B



Referee: Gianluca Rocchi (ITA)



Assistant Referee 1: Filippo Meli (ITA)



Assistant Referee 2: Ciro Carbone (ITA)



Fourth Official: Daniele Doveri (ITA)



Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)



Assistant Video Assistant Referee: Maurizio Mariani (ITA)



UEFA Referee Observer: Darko Čeferin (SVN)



UEFA Delegate: Jozef Kliment (SVK)





Paris Saint-Germain FC (FRA) - Real Madrid CF (ESP) | Group A



Referee: Anthony Taylor (ENG)



Assistant Referee 1: Gary Beswick (ENG)



Assistant Referee 2: Adam Nunn (ENG)



Fourth Official: Martin Atkinson (ENG)



Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)



Assistant Video Assistant Referee: Paul Tierney (ENG)



UEFA Referee Observer: Herbert Fandel (GER)



UEFA Delegate: Rainer Koch (GER)





FC Bayern München (GER) - FK Crvena zvezda (SRB) | Group B



Referee: Robert Madden (SCO)



Assistant Referee 1: David Roome (SCO)



Assistant Referee 2: Douglas Ross (SCO) Fourth Official: Kevin Clancy (SCO)



Video Assistant Referee: Pol van Boekel (NED)



Assistant Video Assistant Referee: Dennis Johan Higler (NED)



UEFA Referee Observer: Luciano Luci (ITA)



UEFA Delegate: Danilo Filacchione (ITA)





FC Shakhtar Donetsk (UKR) - Manchester City FC (ENG) | Group C



Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)



Assistant Referee 1: Rui Licínio Barbosa Tavares (POR)



Assistant Referee 2: Paulo Alexandre dos Santos Soares (POR)



Fourth Official: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel (POR)



Video Assistant Referee: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)



Assistant Video Assistant Referee: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)



UEFA Referee Observer: Lutz Michael Fröhlich (GER)



UEFA Delegate: Balázs Makray (HUN)





GNK Dinamo (CRO) - Atalanta BC (ITA) | Group C



Referee: Jesús Gil Manzano (ESP)



Assistant Referee 1: Diego Barbero Sevilla (ESP)



Assistant Referee 2: Ángel Nevado Rodríguez (ESP)



Fourth Official: Juan Martínez Munuera (ESP)



Video Assistant Referee: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)



Assistant Video Assistant Referee: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)



UEFA Referee Observer: Stefan Messner (AUT)



UEFA Delegate: Metin Kazancıoğlu (TUR)







Bayer 04 Leverkusen (GER) - FC Lokomotiv Moskva (RUS) | Group D



Referee: Paweł Raczkowski (POL)



Assistant Referee 1: Michał Obukowicz (POL)



Assistant Referee 2: Radosław Siejka (POL)



Fourth Official: Tomasz Musiał (POL)



Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)



Assistant Video Assistant Referee: Bartosz Frankowski (POL)



UEFA Referee Observer: Leslie Irvine (NIR)



UEFA Delegate: Crawford Wilson (NIR)