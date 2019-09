Laha vissuto una partita di clamorosi alti e bassi in casa dell'Atletico Madrid nella serata di mercoledì, all'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri di Maurizio, dopo essere stati in vantaggio per 2-0, dominando la sfida per larghi tratti, sono stati rimontati sul 2-2, complici un paio di gravi errori su palla inattiva. C'è proprio questo aspetto al centro dell', direttore editoriale de ilBiancoNero.com. Dopo aver analizzato gli aspetti positivi della partita della Juventus , arriva il momento di trattare quelli negativi, che hanno portato al pareggio finale dell'Atletico.