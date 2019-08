Calcio e Finanza ha raccontato il successo di ascolti su Sportitalia per la partita tra Juventus e Atletico Madrid nella giornata di ieri:



"Sabato 10 agosto sono stati 3.329.931 gli italiani che hanno seguito su Sportitalia l’ultima partita della Juventus nella ICC contro l’Atletico Madrid di Simeone.



Numeri altissimi tutta l’estate fatti registrare da Sportitalia con il calciomercato e le amichevoli di lusso delle big italiane.



Atletico Madrid-Juventus chiude con l’11% di share e il 17% commerciale.



Molto bene anche Parma-Sampdoria in prima serata con 300.000 utenti di media e il 2% di share. Sportitalia ha chiuso la giornata come prima TV sportiva in Italia".