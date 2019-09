di Lorenzo Bettoni

Szczesny 6.5 – Attento quando Joao Felix prova a sorprenderlo di punta sul primo palo, un altro paio di buoni interventi nella ripresa. Non può niente sui gol



Danilo 6 – Primo tempo timido ma nella ripresa sale spesso e volentieri e la Juve da quella parte sfonda.



De Ligt 6 – Inizia con un errore sulla ripartenza di Joao Felix. Prosegue alla grande ma è rivedibile in occasione della seconda rete dei Colchoneros.



Bonucci 7.5 – Leader, gioca una delle migliori partite della sua avventura alla Juve. E sono tante. Semplicemente, le prende tutte lui e dà il via al gol del vantaggio con un lancio dei suoi.



Alex Sandro 6.5 – L’assist per Matuidi è come quelli che faceva ai vecchi tempi. Sorpreso in occasione del gol del pari.



Khedira 6 – Va al piccolo troppo cercando sempre di pressare alto, finisce le pile dopo un’ora (68’ Bentancur 6.5 – Entra con personalità, dà fosforo ma non basta per evitare il pari.)



Pjanic 6.5 – Ottima partita nonostante condizioni fisiche non ottime. Gioca semplice e sfiora il gol nel primo tempo. (87’ Ramsey sv)



Matuidi 7 – Corre per due, si inserisce sempre e alla fine trova il secondo gol della serata. Gli viene negata la doppietta con un intervento sulla linea. Da esubero a insostituibile.



Cuadrado 7.5 – Come quello di Danilo, il suo primo tempo è stato rivedibile però la ripresa e di gran livello e inizia con quel gol clamoroso.



Higuain 7 – Prestazione come quella di Parma. Di sacrificio, per la squadra. Suo l’assist per Cuadrado, una giocata che sintetizza la sua grande intelligenza calcistica (79’ Dybala sv).



Cristiano Ronaldo 6.5 – Per lui l’Atletico è più di un avversario. Non segna ma ci prova sempre, nel finale gela lo stadio con una giocata che può fare solo lui. La palla esce di niente.



All. Sarri 6.5 – La sua Juve sfiora il terzo gol a più riprese. Alla fine pareggia l’Atletico, sempre su palla inattiva. Questo si che è un campanello dall’allarme.



ATLETICO: Oblak 6.5; Trippier 5.5, Savic 6.5, Gimenez 6.5, Lodi 5 (75’ Vitolo 6); Koke 6.5, Saul 6.5, Thomas 5.5 (75’ Herrera 7), Lemar 5 (59’ Correa 6.5); Joao Felix 6.5, Diego Costa 5.5. All. Simeone 6.5