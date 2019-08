di Lorenzo Bettoni

Szczesny 5.5 – Parte in ritardo sul gol del raddoppio di Joao Felix (59’ Buffon 6 – Accolto dalla standing ovation della Friends Arena, ha poco lavoro da svolgere)



De Sciglio 5 – Ha sulla coscienza il gol del vantaggio dell’Atletico. Rispetto al passato cerca di spingere con più continuità. (71’ Danilo 6.5 – Gioca terzino sinistro. Ha poco tempo per mettersi in mostra ma salva un gol fatto.)



De Ligt 5 – Superato da un lancio di Lemar che ne mette in evidenza l’errore di posizionamento. Cresce nella ripresa ma l’errore resta. (71’ Demiral 6 – Si fa notare per le scintille con Diego Costa)



Chiellini 6 – Resta in campo per 45 minuti, la condizione sta crescendo (46' Bonucci 6 – Qualche sbavatura figlia anche di una difesa non collaudata)



Alex Sandro 5.5 – È appena rientrato, sta in campo senza strafare (59’ Cuadrado 6 – Terzino destro, si spinge in avanti spesso e si mangia il gol del pari calciando debolmente da dentro l’area)



Khedira 6 – Un gol e poco più (59’ Bentancur 6 – Alla ricerca della forma migliore) Pjanic 5.5 – Non è ancora quello che Sarri vorrebbe (59’ Matuidi 6 – Aiuta la Juve a stare alta, qualche errore di misura)



Rabiot 6 – Impreciso nel primo tempo ma cresce alla distanza. Sfortunato con il palo che grida vendetta (71’ Emre Can 6 – Forse il centrocampista più in forma in questo momento.)



Douglas Costa 6.5 – Salta l’uomo in maniera sistematica. Può essere come un nuovo acquisto per la Juve. (59’

Bernardeschi 5.5 – Come sempre si dà da fare ma negli ultimi 30 metri non è mai decisivo. Non può essere un dettaglio.)



Higuain 5 – Troppo lento e macchinoso. (59’ Dybala 6 – Non ci si può aspettare troppo. È rientrato da una settimana appena ed ha vissuto giorni non semplicissimi, per usare un eufemismo.)



Ronaldo 5.5 - Un buon primo tempo ma una ripresa in cui si vede poco. (71’ Mandzukic 5.5 – Relegato esterno sinistro, si vede poco.)



All. Sarri 5.5 - Qualcosia si vede. La Juve pressa alto con più intensità ma dietro soffre sempre troppo. Basta una palla sopra la difesa per mettere in imbarazzo tutto il reparto. Le vittorie si basano su una difesa solida e lui lo sa.



@lorebetto