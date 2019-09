José Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Juventus di domani:



LA PARTITA - "Questa partita per noi è importantissima, perchè vogliamo iniziare con il piede giusto. Cercheremo di fare in modo che non arrivino palloni a Ronaldo, ma la Juventus non è soltanto CR7".



RIVINCITA - "Una rivincita per noi dopo l'anno scorso? No, è una nuova stagione e siamo due squadre nuove. Però la voglia di affrontare questa partita è tantissima".



JOAO FELIX - "Dobbiamo cercare di dargli dei consigli, dobiamo aiutarlo a essere tranquillo e a fare tutto. Ha tanta qualità".