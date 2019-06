L'Atletico Madrid ha di fatto chiuso l'affare che porterà Joao Felix in colchonero dal Benfica, dopo aver accettato di pagare la sua clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Cadena SER in Spagna, però, l'Atletico ha nel mirino anche un altro obiettivo della Juventus sul mercato. Si tratta di James Rodriguez, in partenza dai cugini del Real in estate e a più riprese accostato ai bianconeri, oltre che al Napoli, per il futuro. Diego Pablo Simeone, però, lo vuole per rinforzare ancora il reparto offensivo.