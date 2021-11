La vittoria dell'contro laè ancora nei pensieri dei calciatori neroazzurri. Ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner del club bergamasco, il match winnerha dichiarato: "È stata una bella vittoria, erano anni che l’Atalanta non vinceva su questo campo. Adesso abbiamo davanti delle partite importanti sia in Serie A sia in Champions League. Il gruppo è pronto per affrontarle tutte. Forse la partita contro il Venezia sarà diversa: possiamo impostare un po’ il gioco, attaccare meglio e difendere bene come stiamo facendo. Sarà importante gestire la palla sfruttando al meglio le occasioni che si possono creare”.