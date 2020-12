Così Duvan Zapata a Sky Sport nel prepartita del match dell'Allianz Stadium della Juventus contro i nerazzurri di Gasperini: "Giochiamo contro un avversario molto forte, che ha vinto negli ultimi anni: è una partita molto importante per noi, ce la metteremo tutta. Spero finalmente stasera di ritrovare il gol, ma l'importante è che l'Atalanta possa sviluppare il proprio gioco, fare una grande partita e vincerla. Le voci sulle nostre questioni interne? Noi ci concentriamo su quello che sappiamo fare meglio, in campo, per il resto ci pensa la società"