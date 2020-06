L'Atalanta è tornata in campo e alla vittoria anche grazie a una doppietta di Duvan Zapata che ha contribuito al 4-1 della Dea contro il Sassuolo. Zapata, autore di un'ottima prestazione, ha parlato a Sky Sport al termine del match contro i neroverdi. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto, tema caldo del periodo: "Se invidiamo chi lotta per lo scudetto? Non invidiamo nessuno, abbiamo dimostrato di avere grandi qualità e siamo in Champions. Facciamo il nostro percorso, mercoledì contro la Lazio sarà tosta: dobbiamo prepararla molto bene".