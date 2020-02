Your browser does not support iframes.

È la stata la prima volta agli ottavi di finale di Champions League per l’Atalanta. Una serata storica segnata da una partita incredibile, 4-1 al Valencia maturato dalle giocate del Papu Gomez, dalla classe di Ilicic, dalla doppietta di Hateboer e da tutti gli altri protagonisti della notte di San Siro. Gasperini si andrà a giocare al Mestalla la qualificazione ai quarti con un bel vantaggio da non sprecare. Le prime volte non si scordano mai, se poi sono così gloriose, è facile anche sciogliere il cuore dei tifosi riempendoli di gioia e orgoglio. Proprio loro si sono scatenati sui social, scagliandosi contro l’Inter, nerazzurri come loro, a cui hanno preso in prestito in campo per la competizione europea.



Sfoglia la gallery per vedere come i tifosi bergamaschi hanno stuzzicato l’Inter