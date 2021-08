Dopodomani la Juventus incontrerà l'Atalanta nell'ultima amichevole precampionato, una sfida sicuramente probante contro un avversario davvero temibile.

Questo è quanto si legge nel report ufficiale del club orobico sul lavoro svolto oggi dalla squadra di Gasperini:

"Atalanta al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento differenziato per Miranchuk, sempre out Hateboer.



Domani, venerdì 13 agosto, la preparazione proseguirà, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, con una seduta pomeridiana, mentre sabato è in programma l’ultima amichevole precampionato sul campo della Juventus."