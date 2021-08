Era praticamente ovvio, dopo l'annuncio dell'acquisizione dalla Juventus di Merih Demiral. L'Atalanta ha ufficialmente ceduto Cristian Romero al Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus. La Dea ha riscattato Romero dalla Juve per 16 milioni (che si aggiungono ai 2 spesi a suo tempo per il prestito) proprio per rivenderlo al club gestito ora sportivamente da Fabio Paratici. Il difensore argentino continua la sua carriera ormai di respiro internazionale senza mai aver vestito la maglia bianconera.

Questo il duro commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com