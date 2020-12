Domani alle 18 l'Atalanta giocherà contro la Roma una partita al sapor d'Europa. Ma lo farà senza l'apporto del Papu Gomez. Nemmeno in panchina. Se la rottura era nell'aria, dopo la famosa "rissa" nello spogliatoio del Gewiss Stadium con mister Gasperini in occasione della penultima giornata di Champions League, ora sembra definitiva. Se infatti nelle scorse partite si era limitato a impiegare Gomez col contagocce e fargli fare tanta panchina, il Gasp stavolta non lo ha neppure convocato. E nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore della Dea ha dribblato con decisione le domande in merito, invitando i giornalisti a "parlare di calcio". Insomma, la Juventus volendo ha davvero un possibile colpo low cost a gennaio.