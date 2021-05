"Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza"



Questo comunicato fa tirare un sospiro di sollievo a Gasperini, accusato di aver interrotto il test di un giocatore dell'Atalanta inveendo pesantemente contro il sistema antidoping. Ogni giudizio è rinviato alla prossima stagione: ora l'allenatore può concentrarsi sul finale di stagione, finale di Coppa Italia contro la Juventus compresa.