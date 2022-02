8









Multa da 10.000 euro. Questa la sanzione del Giudice Sportivo nei confronti dell'Atalanta, per i cori a sfondo razzista intonati dai tifosi nerazzurri nei confronti di Dusan Vlahovic intorno al 42' del match di domenica sera contro la Juve. Non è la prima volta che i sostenitori della Dea prendono di mira il giovane centravanti serbo: un episodio del tutto simile era accaduto nel girone di andata, quando l'attuale numero 7 bianconero vestiva la maglia della Fiorentina ed era stato bersagliato di insulti contenenti un chiaro riferimento alle sue origini, tanto che nel post partita, parlando ai microfoni delle tv, l'attaccante era parso sull'orlo delle lacrime. Allora non ci fu nessuna sanzione per il club bergamasco, mentre questa volta è arrivata la multa. Ecco la nota del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere i suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".

Ufficiale anche la squalifica di Danilo: ammonito nel corso della gara, il brasiliano salterà il derby contro il Torino.