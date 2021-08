Dal ritiro dell'Atalanta, Rafaelha parlato degli obiettivi della sua squadra: "Abbiamo voglia di continuare a fare bene e portare l’Atalanta più in alto possibile. Sono sicuro che abbiamo tutto per fare una nuova stagione di grandissimo livello. Mi ricordo bene quando sono arrivato qui a Zingonia la prima volta: si puntava a restare in Serie A. Se guardo indietro mi emoziono. Ringrazio tutti per come mi hanno accolto qua a Bergamo, tifosi compresi. Siamo una famiglia bellissima…Ho tanta voglia di aiutare i miei compagni”.