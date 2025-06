Sky - Atalanta, contatti con Thiago Motta per la panchina: la situazione

AFP or licensors

Il valzer delle panchine in Serie A ha già visto cambiare diversi allenatori nei giorni scorsi. Non solo il "no" dialla Juventus:è tornato al Milan dopo 11 anni, mentre nella giornata di oggi è stato ufficializzato il ritorno dialla Lazio dopo l'esperienza terminata nella scorsa stagione.Intorno all'ambiente bianconero, invece, c'è ancora un'aria di incertezza: oggi la Juve è tornata ad allenarsi per prepararsi verso il Mondiale per Club , e fino alla competizione negli Stati Uniti dovrebbe rimanere in panchina Igor, contattato direttamente

Atalanta-Thiago Motta, cosa filtra

La Juventus può guadagnare

La panchina della Juventus, però, non è la sola in dubbio per il prossimo anno: l'Atalanta, al momento, è scoperta dopo aver salutato. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno aperto il casting per il prossimo allenatore, e tra i nomi dei candidati c'è anche quello diIl club bergamascocon l'allenatore italo-brasiliano, che ha lasciato la Juventus in anticipo dopo una prima parte di annata faticosa. L'ex Bologna ha ancora due anni di contratto con i bianconeri, ma vuole rimettersi in pista dopo essere rimasto senza squadra a stagione in corso. L'idea dell'Atalanta è quella di proseguire con un'idea di gioco simile a quella lasciata da Gasperini in questi 9 anni, dunque il profilo diOltre all'ex Juve, i bergamaschi hanno contattato anche. Il primo ha rassegnato le dimissioni dopo una sola annata con la Fiorentina, il secondo ha vissuto una stagione molto complicata fra Roma e Southampton, dove ha incassato una retrocessione con 7 giornate d'anticipo.Come anticipato, Thiago Motta ha ancora due anni di contratto con la Juventus, che potrebbe dunque guadagnarci in caso di passaggio all'Atalanta. L'allenatore, con uno stipendio di circaI bianconeri risparmierebberoin caso di un suo trasferimento in qualsiasi club, compreso il tesoretto destinato al suo staff. La Juve, dunque, resta alla finestra anche per il futuro di Thiago Motta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui