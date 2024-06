Brutto stop per Giorgio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore centrale dell'. L'infortunio è avvenuto nel match di recupero tra, dove il giocatore aveva trovato anche la via della rete. Il difensore così saluta la possibilità di partecipare alla spedizione dell'Idi Lucianoad Euro 2024.Il difensore in questa stagione ha collezionato 44 presenze, segnato due gol e confezionato tre assist.