Robertotorna sul mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti classe 2001 dell'sarà al centro dell'attenzione anche nel prossimo mese di gennaio, avendo giocato in questa prima metà di stagione solo 90 minuti suddivisi in nove spezzoni. Sullo sfondo, al momento, c'è soprattutto ilin piena crisi da gol, che ha iniziato a informarsi su di lui in attesa di tentare, eventualmente, l'affondo decisivo. Dodici mesi fa l'attaccante piaceva molto anche alla, che aveva fatto un'offerta ai nerazzurri per averlo in prestito con diritto di riscatto, ricevendo un secco "no" esattamente come l'Inter: chissà che ora non possa riprovarci...