Nella prima settimana di ritiro della Juventus si è rivisto Christian Romero, difensore centrale rientrato dal prestito dal Genoa, destinato a rimanere alla Continassa solo di passaggio. Infatti, sull’argentino c’è l’Atalanta disposta a spalmare i 25 milioni di euro di valutazione offrendo un prestito con diritto di riscatto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gasperini lo gradisce per doti tecniche e difensive, e soprattutto per la sua duttilità, dato che ha giocato in tutti i ruoli della difesa a tre, quella utilizzata dal tecnico della Dea.